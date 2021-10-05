Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Киев обсудит с ЕС наказание за покупку нелегальной древесины из Украины

Вторник, 5 октября 2021, 10:39

Вместе с отменой Украиной моратория на экспорт леса-кругляка ЕС должен обеспечить наказание для компаний, покупающих контрабандную древесину из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказала вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Принятие моратория на экспорт необработанной древесины было вынужденным шагом Украины, и арбитраж согласился с этим - отмена моратория будет неотъемлемой от создания прозрачного рынка леса в Украине", - заявила она.

"Отменить мораторий - достаточно просто, но мы должны создать прозрачную систему, что делает невозможной нелегальную вырубку. И это непросто. Этот вопрос будет обсуждаться с ЕС (на ближайшем саммите). В частности, мы хотим обсудить предотвращение покупки европейскими компаниями нелегальной древесины из Украины", - добавила она.

Ранее вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что положительно оценивает законопроект №4197-д "О рынке древесины".

Как объясняла в своей статье ЕвроПравда, новый законопроект формально выполняет решение арбитража, но прописанное в нем требование к лесистости местности и отсутствию краснокнижных видов на участках заготовки де-факто на неограниченный срок заблокирует экспорт древесины.

Подробнее на эту тему: Кругляк 2.0: как Украина идет к новому спору с ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговля
powered by lun.ua

Статьи

Аграрная асимметрия: что нужно изменить в правилах экспорта из Украины в ЕС

Украина все еще не имеет доступа на рынок ЕС по многим видам агропродукции. Размер квот и пошлин здесь просто не имеет значения (укр.)
5 октября 2021 — Владимир Лапа, Ukrainian Agribusiness Club

Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Есть ли реальные механизмы выдачи заключенного Саакашвили Украине? Чисто юридически - да. Но есть несколько "но".
4 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда

Аудит большой коррупции: изменит ли поддержку Киева отчет ЕС о "захваченном государстве"

Отчет аудиторов стал первым документом ЕС, где Украину назвали "захваченным государством".
4 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда