Стефанішина прокоментувала проєкт, яким мають скасувати мораторій на експорт кругляка 

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина позитивно оцінює проєкт №4197-д "Про ринок деревини", яким мають скасувати заборону на експорт лісу-кругляка і виконати рішення арбітражу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні головний спільний пріоритет України та ЄС - відновлення лісів і забезпечення прозорості ринку деревини і в Україні, і в ЄС, і законопроєкт 4197-д цілком відповідає цій меті", - зазначила Стефанішина.

За її словами, Євросоюз розглядає низку ініціатив для обмеження ввезення лісу, який заготовлено шкідливим для лісів способом, а також про заборону імпорту товарів, виробництво яких пов'язане зі знищенням лісів, а ініціатива Зеленського з висаджуванням мільярда дерев перегукується з цілями із заліснення, які ставить перед собою Євросоюз у рамках Європейського зеленого курсу.

"Підхід щодо експорту необробленого лісу, заявлений у законопроєкті, відповідає вимогам рішення в рамках арбітражу, ініційованого ЄС проти України... Звісно, в Україні є сили, які саботуватимуть наведення ладу в обігу деревини і блокуватимуть ухвалення проєкту, маніпулюючи ідеєю дозволити експорт необробленої деревини без дотримання принципу заліснення. Таких "комерсантів" цікавлять лише фінансові вигоди, корупційні схеми та непрозорі правила", - заявила Стефанішина.

За її словами, уряд і парламент готують пропозиції, згідно з якими суттєво посилиться механізм контролю за тим, щоб міжнародний обіг деревини відбувався лише за умови досягнення достатнього рівня лісистості на території кожного регіону України.

Як пояснювала у своїй статті ЄвроПравда, новий законопроєкт формально виконує рішення арбітражу, але прописана в ньому вимога до лісистості місцевості і відсутності червонокнижних видів на ділянках заготівлі де-факто на необмежений термін заблокує експорт деревини.

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