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У Франції за 70 років 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства духовенства - звіт

Вівторок, 5 жовтня 2021, 11:36

Масштабне французьке розслідування, яке буде представлене у вівторок, показало, що приблизно 216 тисяч людей могли стати жертвами сексуального насильства з боку священників та інших священнослужителів у католицькій церкві Франції за останні 70 років.

Про це пише агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Документ на 2500 сторінок був підготовлений незалежною комісією, яка проводила розслідування впродовж 2,5 років.

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Число жертв може наблизитись до 330 тисяч, якщо враховувати і зловживання, вчинені світськими членами церкви.

Розслідування замовила католицька церква Франції в 2018 році після низки скандалів в інших країнах. У звіті йдеться про те, що протягом 70 років у церкві працювало близько 3 тисяч насильників дітей, дві третини з них були священниками.

Голова комісії Жан-Марк Сове зазначив, що близько 80% жертв - чоловіки.

"Наслідки дуже серйозні. Близько 60% чоловіків і жінок, які зазнали сексуального насильства, стикаються з серйозними проблемами у своєму особистому чи статевому житті", - сказав Сове.

Олів'є Савіньяк, голова асоціації жертв "Parler et Revivre" ("Говори і живи знову"), яка долучилась до розслідування, сказав агентству,  що високий коефіцієнт жертв на одного кривдника є особливо "жахливим для французького суспільства, для католицької церкви.

Комісія фіксувала спогади жертв та свідків, вивчала архіви церкви, судів, поліції та преси, починаючи з 1950-х років. На гарячу лінію, створену на початку розслідування, надійшло близько 6500 дзвінків від ймовірних жертв або людей, які сказали, що знають жертв насильства.

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Більшість справ, розглянутих комісією, вважаються занадто старими для судового переслідування за французьким законодавством.

Комісія видала 45 рекомендацій щодо того, як запобігти зловживанням у майбутньому. Вони включають підготовку священників та інших священнослужителів, перегляд правового кодексу, який Ватикан використовує для управління церквою, та сприяння політиці визнання та компенсації жертв.

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Франція ЄвроЖиття
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