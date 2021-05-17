Пандемія призвела до зростання насильства щодо представників ЛГБТІ-спільноти - заява ЄС

Виступаючи від імені Європейського Союзу, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про погіршення становища представників ЛГБТІ в результаті пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства ЄС 16 травня, пише "Європейська правда".

"Пандемія COVID-19 призвела до ще більш високого рівня насильства і дискримінації щодо ЛГБТІ, включаючи домашнє насильство, розпалювання ненависті в інтернеті і офлайн, а також злочини на грунті ненависті", - заявив Боррель напередодні Міжнародного дня боротьби з гомофобією, трансфобією і біфобією, який щорічно відзначається 17 травня.

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Боррель підкреслив, що кожна людина народжується вільною і рівною, і підтвердив тверду прихильність ЄС захисту і просуванню прав людини, в тому числі ЛГБТІ.

Він сказав, що стурбований тим, що 69 країн криміналізують любовні відносини між людьми однієї статі, а 11 країн навіть погрожують за це стратою.

"ЄС буде продовжувати боротися з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, підкреслюючи уразливе становище ЛГБТІ-людей в період відновлення після COVID-19 і закликаючи до більш справедливого, більш інклюзивної і сталого суспільства", - йдеться в заяві Борреля.

Нагадаємо, у понеділок 17 травня посольства понад 20 країн заявили про занепокоєння випадками дискримінації представників ЛГБТІК-спільноти в Україні, особливо на тлі пандемії коронавірусу.