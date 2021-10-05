Во Франции за 70 лет 216 тысяч человек стали жертвами сексуального насилия духовенства - отчет

Масштабное французское расследование, которое будет представлено во вторник, показало, что примерно 216 тысяч человек могли стать жертвами сексуального насилия со стороны священников и других священнослужителей в католической церкви Франции за последние 70 лет.

Об этом пишет агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Документ на 2500 страниц был подготовлен независимой комиссией, которая проводила расследование в течение 2,5 лет.

Число жертв может приблизиться к 330 000, если учитывать и злоупотребления, совершенные светскими членами церкви.

Расследование заказала католическая церковь Франции в 2018 году после ряда скандалов в других странах. В отчете говорится, что в течение 70 лет в церкви работало около 3 тысяч насильников детей, две трети из них были священниками.

Председатель комиссии Жан-Марк Сове отметил, что около 80% жертв - мужчины.

"Последствия очень серьезные. Около 60% мужчин и женщин, подвергшихся сексуальному насилию, сталкиваются с серьезными проблемами в своей личной или половой жизни", - сказал Сове.

Оливье Савиньяк, председатель ассоциации жертв "Parler et Revivre" ("Говори и живи снова"), которая присоединилась к расследованию, сказал агентству, что высокий коэффициент жертв на одного обидчика особенно "ужасен для французского общества, для католической церкви".

Комиссия фиксировала воспоминания жертв и свидетелей, изучала архивы церкви, судов, полиции и прессы, начиная с 1950-х годов. На горячую линию, созданную в начале расследования, поступило около 6500 звонков от возможных жертв или людей, которые сказали, что знают жертв насилия.

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Большинство дел, рассмотренных комиссией, считаются слишком старыми для судебного преследования по французскому законодательству.

Комиссия выдала 45 рекомендаций относительно того, как предотвратить злоупотребления в будущем. Они включают подготовку священников и других священнослужителей, пересмотр правового кодекса, который Ватикан использует для управления церковью, и содействие политике признания и компенсации жертвам.