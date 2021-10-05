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Посольство США прокоментувало напад на журналістів в "Укрексімбанку"

Вівторок, 5 жовтня 2021, 18:31

Посольство Сполучених Штатів в Україні стурбоване ситуацією з нападом на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв'ю з главою "Укрексімбанку".

Про це йдеться у коментарі посольства, наданому "Європейській правді".

"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" в "Укрексімбанку". Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - заявила дипмісія.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти програми "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" поліція відкрила кримінальне провадження.

"Укрексімбанк" в свою чергу звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

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США
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