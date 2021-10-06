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Генпрокурор Молдови відсторонений від посади і затриманий на 72 години

Середа, 6 жовтня 2021, 10:51

У Молдові генерального прокурора Олександра Стояногло відсторонили від посади і затримали на 72 години, він перебуває у СІЗО Кишинева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Напередодні в прокуратуру Молдови прийшли з обшуком співробітники Служби інформації і безпеки, а міністр юстиції Сергій Литвиненко повідомив, що Стояногло відсторонений від посади, як і його заступники, тож прокуратура залишилась без керівництва.

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Згодом стало відомо, що Стояногло затримали на 72 години. Проти нього завели справу за 327 статтею Кримінального кодексу, яка стосується зловживання владою або службовим становищем у період, коли він був главою парламентської комісії з безпеки з 2010 по 2014 рік. Також обшуки пройшли у нього вдома.

Наразі Стояногло тримають в ізоляторі № 6. Його адвокат Василь Гафтон зазначив, що прокурори поки не подали клопотання про арешт, але не виключив, що таке клопотання може з'явитися протягом дня.

На прохання журналістів прокоментувати своє затримання Стояногло відповів, що це - помста президентки країни Маї Санду.

Стояногло очолював генеральну прокуратуру Молдови з листопада 2019 року, його призначив попередній президент Ігор Додон за кілька тижнів до передачі влади Санду.

Скаргу на Стояногло подав депутат від правлячої партії "Дія і солідарність" Ліліан Карп. Він заявив, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, Стояногло вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдовську банківську систему гроші за схемою "Ландромат".

Також його звинувачують в тому, що прокуратура незаконно відмовилася від звинувачень на адресу В'ячеслава Платона і виплатила допомогу по звільненню ексглаві Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Ніколаю Кітороаге, хоча той перебував під слідством.

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Молдова
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