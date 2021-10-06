Генпрокурор Молдовы отстранен от должности и задержан на 72 часа

В Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от должности и задержали на 72 часа, он находится в СИЗО Кишинева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Накануне в прокуратуру Молдовы пришли с обыском сотрудники Службы информации и безопасности, а министр юстиции Сергей Литвиненко сообщил, что Стояногло отстранен от должности, как и его заместители, поэтому прокуратура осталась без руководства.

Впоследствии стало известно, что Стояногло задержали на 72 часа. Против него завели дело по 327 статье Уголовного кодекса, которая касается злоупотребления властью или служебным положением в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности с 2010 по 2014 год. Также обыски прошли у него дома.

Сейчас Стояногло держат в изоляторе № 6. Его адвокат Василий Гафтон отметил, что прокуроры пока не подали ходатайство об аресте, но не исключил, что такое ходатайство может появиться в течение дня.

На просьбу журналистов прокомментировать свое задержание Стояногло ответил, что это - месть президента страны Майи Санду.

Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года, его назначил предыдущий президент Игорь Додон за несколько недель до передачи власти Санду.

Жалобу на Стояногло подал депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Он заявил, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, Стояногло внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "ландроматов".

Также его обвиняют в том, что прокуратура незаконно отказалась от обвинений в адрес Вячеслава Платона и выплатила помощь по увольнению экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороаге, хотя тот находился под следствием.