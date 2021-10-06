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Генпрокурор Молдовы отстранен от должности и задержан на 72 часа

Среда, 6 октября 2021, 10:51

В Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от должности и задержали на 72 часа, он находится в СИЗО Кишинева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Накануне в прокуратуру Молдовы пришли с обыском сотрудники Службы информации и безопасности, а министр юстиции Сергей Литвиненко сообщил, что Стояногло отстранен от должности, как и его заместители, поэтому прокуратура осталась без руководства.

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Впоследствии стало известно, что Стояногло задержали на 72 часа. Против него завели дело по 327 статье Уголовного кодекса, которая касается злоупотребления властью или служебным положением в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности с 2010 по 2014 год. Также обыски прошли у него дома.

Сейчас Стояногло держат в изоляторе № 6. Его адвокат Василий Гафтон отметил, что прокуроры пока не подали ходатайство об аресте, но не исключил, что такое ходатайство может появиться в течение дня.

На просьбу журналистов прокомментировать свое задержание Стояногло ответил, что это - месть президента страны Майи Санду.

Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдовы с ноября 2019 года, его назначил предыдущий президент Игорь Додон за несколько недель до передачи власти Санду.

Жалобу на Стояногло подал депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Он заявил, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, Стояногло внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "ландроматов".

Также его обвиняют в том, что прокуратура незаконно отказалась от обвинений в адрес Вячеслава Платона и выплатила помощь по увольнению экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороаге, хотя тот находился под следствием.

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Молдова
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