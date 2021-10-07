В ЕС предлагают изменить критерии внутренних ограничений на поездки в пользу вакцинированных

Агентство общественного здравоохранения Европейского Союза (ECDC) предлагает пересмотреть коронавирусные правила поездок между районами с высокими уровнем распространения вируса в пределах ЕС, предоставив возможность упростить поездки для вакцинированных людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Сейчас в ЕС действует разделение регионов по цветам, от зеленого до темно красного, в соответствии с показателями распространения вируса, тестирования и процента положительных тестов. В ЕС существуют широкие ограничения на поездки в зависимости от цвета региона.

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В своем отчете на этой неделе агентство ECDC указало на слабость этой цветной системы, поскольку страны ЕС имеют разные системы тестирования, что затрудняет статистические сравнения.

Также, считает агентство, при внедрении ограничений на поездки следует учитывать рост вакцинации.

По словам ECDC, в текущей ситуации ограничения на поездки не оказали существенного влияния на уменьшение случаев передачи инфекции, госпитализаций или смертей. Предыдущие меры также не остановили распространение новых вариантов вируса.

"ECDC предлагает рассмотреть вопрос о прекращении использования комбинированного индикатора через ограниченное значение для общественного здравоохранения и вместо этого сосредоточиться на продвижении вакцинации среди путешественников", - говорится в презентации ECDC, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Дипломаты ЕС говорят, что Европейская комиссия поручила агентству изучить эту тему. В презентации ECDC говорится, что это было сделано по требованию Еврокомиссии.

Агентство ECDC предоставило ряд вариантов для изменений, которые исключает использование вакцинации в качестве индикатора, что может привести к росту числа желающих привиться.

Около 74% взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы от коронавируса, и почти 80% получили хотя бы одну дозу вакцины.