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Фінляндія призупинила щеплення молодих чоловіків вакциною Moderna

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:25

Фінляндія призупинила щеплення чоловіків у віці до 30 років вакциною Moderna Spikevax у зв’язку з ризиком розвитку побічного ефекту - запалення серця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Інститут охорони здоров'я та соціального захисту Фінляндії зараз рекомендує робити щеплення вакциною від Pfizer/Biontech молодим чоловікам.

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Якщо людина отримала першу дозу вакцини виробництва Moderna, то другою може отримати препарат від Pfizer/Biontech.

"Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії показало, що чоловіки у віці до 30 років, які отримували Moderna Spikevax, мали дещо вищий ризик розвитку міокардиту, ніж інші", - сказав представник Національного інституту з питань охорони здоров’я Міка Салмінен.

За його словами, міокардит, тобто запалення серцевого м’яза, зазвичай проходить самостійно протягом кількох днів.

Представники охорони здоров'я Швеції та Данії оголосили у середу, що припинять використання вакцини від Moderna для всіх молодих людей та дітей.

Згідно із заявою Управління охорони здоров'я Швеції, симптоми міокардиту можуть включати втому, нерегулярний пульс, жар, біль у грудях, біль при глибокому вдиху і біль в лівій руці або в центрі грудей.

У заяві Управління охорони здоров'я Данії йдеться, що кількість зареєстрованих випадків дуже невелика, як і ризик побічного ефекту. Попередні дані дослідження були відправлені в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) для оцінки його комітетом з побічних ефектів.

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