У Туреччині більше половини випадків коронавірусу у молоді до 30 років

Більше половини активних випадків COVID-19 в Туреччині підтверджені у людей віком до 30 років.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

За словами Коджі, той факт, що більшість активних хворих - це молоді люди, не навантажує систему охорони здоров'я, але велика кількість інфікованих як і раніше неприпустима.

Щоденне зараження протягом деякого часу коливалося вище 25 000, досягнувши 6 жовтня показника в 30 428, що є найвищим числом щоденних випадків з 30 квітня.

Коджа підкреслив, що молоді люди грають певну роль в передачі хвороби сім'ям та людям похилого віку. "Серед наших громадян, які померли за останній місяць, найвищий показник серед людей у ​​віці 70 років і старше", - зазначив він.

Міністр повторив, що неможливо послабити захисні заходи до досягнення колективного імунітету за допомогою вакцинації.

Він також повідомив, що зараз немає необхідності для людей, які отримали дві дози мРНК-вакцини, в отриманні третього уколу.

У Туреччині близько 46 мільйонів осіб повністю вакциновані, це трохи більше половини населення. Понад 54 мільйонів людей отримали як мінімум одну дозу, а близько 11 мільйонів осіб отримали третю дозу вакцини.