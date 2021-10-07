В Турции более половины случаев коронавируса - у молодежи до 30 лет

Более половины активных случаев COVID-19 в Турции подтверждены у людей в возрасте до 30 лет.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По словам Коджи, тот факт, что большинство активных заболевших - это молодые люди, не нагружает систему здравоохранения, но большое количество инфицированных по-прежнему недопустимо.

Ежедневное заражение в течение некоторого времени колебалось выше 25000, достигнув 6 октября показателя в 30 428, что является самым высоким числом ежедневных случаев с 30 апреля.

Коджа подчеркнул, что молодые люди играют определенную роль в передаче болезни семьям и пожилым людям. "Среди наших граждан, умерших за последний месяц, самый высокий показатель среди людей в возрасте 70 лет и старше", - отметил он.

Министр повторил, что невозможно ослабить защитные меры до достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

Он также сообщил, что в настоящее время нет необходимости для людей, получивших две дозы мРНК-вакцины, в получении третьего укола.

В Турции около 46 миллионов человек полностью вакцинированы, это чуть больше половины населения. Более 54 миллионов человек получили как минимум одну дозу, а около 11 миллионов человек получили третью дозу вакцины.