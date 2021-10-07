Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Турции более половины случаев коронавируса - у молодежи до 30 лет

Четверг, 7 октября 2021, 18:17

Более половины активных случаев COVID-19 в Турции подтверждены у людей в возрасте до 30 лет.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По словам Коджи, тот факт, что большинство активных заболевших - это молодые люди, не нагружает систему здравоохранения, но большое количество инфицированных по-прежнему недопустимо.

Ежедневное заражение в течение некоторого времени колебалось выше 25000, достигнув 6 октября показателя в 30 428, что является самым высоким числом ежедневных случаев с 30 апреля.

Коджа подчеркнул, что молодые люди играют определенную роль в передаче болезни семьям и пожилым людям. "Среди наших граждан, умерших за последний месяц, самый высокий показатель среди людей в возрасте 70 лет и старше", - отметил он.

Министр повторил, что невозможно ослабить защитные меры до достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

Он также сообщил, что в настоящее время нет необходимости для людей, получивших две дозы мРНК-вакцины, в получении третьего укола.

В Турции около 46 миллионов человек полностью вакцинированы, это чуть больше половины населения. Более 54 миллионов человек получили как минимум одну дозу, а около 11 миллионов человек получили третью дозу вакцины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Оставить Европу без газа: место Украины в ценовом шантаже РФ

Не используя мощности украинского маршрута, Россия сознательно создает дефицит газа в Европе. Это создает давление на цены и угрожает энергетической безопасности региона.
7 октября 2021 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)

Кризис европейской Румынии: проблемы вышли наружу с отставкой правительства

Усиление позиций правых радикалов будет способствовать усилению идеи "Великой Румынии" с вероятными претензиями на украинские территории.
7 октября 2021 — Артем Филипенко, Европейская правда

Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна

Вице-премьер по евроинтеграции: "Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с ЕС и говорить не о зоне свободной торговли, а о создании единой экономической зоны".
7 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда