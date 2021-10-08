У Латвії втретє запровадять надзвичайну ситуацію через коронавірус

У ніч на п'ятницю після 10-годинної дискусії кризова рада під керівництвом прем'єр-міністра Крішьяніса Каріньша вирішила оголосити в Латвії надзвичайну ситуацію на три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Будуть введені обмеження для нещеплених від Covid-19 жителів країни, частина нових заходів буде поширюватися і на вакцинованих жителів.

Каріньш заявив, що епідеміологічні обмеження, в основному, будуть стосуватися можливості отримання послуг невакцинованими жителями країни. Вакцинованим доведеться думати про обмеження контактів.

Обмеження не торкнуться навчального процеус в школах, проте всім дітям доведеться носити маски в приміщеннях шкіл. Пізніше міністр освіти і науки Аніта Муйжніце додала, що освіта за інтересами (гуртки і т.д.) на час НС буде істотно обмежена.

Кризова рада прийняла рішення вимагати обов'язкової вакцинації для всіх зайнятих в публічному секторі. Крім того, планується висунути жорсткіші вимоги до вакцинації для працівників приватного сектора.

Уряд планує прийняти рішення про обмеження часу роботи магазинів. Крім того, в магазини (крім продуктових і деяких інших) пускатимуть тільки власників "ковід-сертифікатів".

Передбачається, що уряд вимагатиме переходу на віддалену роботу. За словами Каріньша, сам кабінет міністрів буде працювати віддалено.

Всі публічні заходи в приміщеннях зможуть відвідувати лише власники сертифікатів. Всім відвідувачам доведеться носити маски, що закривають ніс і рот. Під час НС заповнення приміщень під час заходів не може перевищувати 60%, зазначив міністр культури Науріс Пунтуліс. У той момент, коли це рішення набуде чинності, державі доведеться компенсувати вартість придбаних квитків.

Остаточне рішення має бути прийнято в п'ятницю на засіданні уряду.