В Латвии в третий раз введут чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В ночь на пятницу после 10-часовой дискуссии кризисный совет под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша решил объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Будут введены ограничения для непривитых от Covid-19 жителей страны, часть новых мер будет распространяться и на вакцинированных жителей.

Кариньш заявил, что эпидемиологические ограничения, в основном, будут касаться возможности получения услуг невакцинированными жителями страны. Вакцинированным придется думать об ограничении контактов.

Ограничения не коснутся учебного процесса в школах, однако всем детям придется носить маски в помещениях школ. Позже министр образования и науки Анита Муйжнице добавила, что образование по интересам (кружки и т.д.) на время ЧС будет существенно ограничено.

Кризисныйсовет принял решение требовать обязательной вакцинации для всех занятых в публичном секторе. Кроме того, планируется выдвинуть жесткие требования к вакцинации для работников частного сектора.

Правительство планирует принять решение об ограничении времени работы магазинов. Кроме того, в магазины (кроме продуктовых и других) пускать только владельцев "ковид сертификатов".

Предполагается, что правительство будет требовать перехода на удаленную работу. По словам Кариньша, сам кабинет министров будет работать удаленно.

Все публичные мероприятия в помещениях смогут посещать только владельцы сертификатов. Всем посетителям придется носить маски, закрывающие нос и рот. Во время ЧП заполнения помещений во время мероприятий не может превышать 60%, отметил министр культуры Наурис Пунтулис. В тот момент, когда это решение вступит в силу, государству придется компенсировать стоимость приобретенных билетов.

Окончательное решение должно быть принято в пятницу на заседании правительства.