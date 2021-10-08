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Британія з 11 жовтня почне визнавати українські документи про вакцинацію

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 14:32

Уряд Великої Британії 11 жовтня додасть Україну до переліку країн, чиї документи про вакцинацію він визнає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оновлений перелік країн, чиї документи про вакцинацію визнаються Британією.

"Україна буде додана до цього переліку країн та територій із затвердженим підтвердженням вакцинації о 4 ранку понеділка, 11 жовтня. Якщо ви прибули до Англії до цієї дати, то повинні дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані. Якщо ви прибудете після цього, то можете скористатися сертифікатом, щоб підтвердити свій статус вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що українці зможуть їздити до Англії без дотримання карантину.

Шотландія, Вельс та Північна Ірландія можуть встановлювати власні вимоги до мандрівників.

Подорожуючі мають завершити курс вакцинації принаймні за два тижні до прибуття в Англію однією з затверджених у країні вакцин: Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, Janssen.

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