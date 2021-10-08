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Великобритания с 11 октября начнет признавать украинские документы о вакцинации

Пятница, 8 октября 2021, 14:32

Правительство Великобритании 11 октября внесет Украину в перечень стран, чьи документы о вакцинации она признает.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень стран, чьи документы о вакцинации признаются Британией.

"Украина будет добавлена ​​в этот перечень стран и территорий с утвержденным подтверждением вакцинации в 4 утра понедельника, 11 октября. Если вы прибыли в Англию до этой даты, то должны соблюдать правила для людей, которые еще не полностью вакцинированы. Если вы прибудете после этого, то можете воспользоваться сертификатом, чтобы подтвердить свой статус вакцинации", - говорится в сообщении.

Это значит, что украинцы смогут ездить в Англию без соблюдения карантина.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут устанавливать собственные требования к путешественникам.

Путешественники должны завершить курс вакцинации по крайней мере за две недели до прибытия в Англию одной из утвержденных в стране вакцин: Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, Janssen.

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