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В Білорусі заперечили звинувачення Польщі про постріли на кордоні

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 15:23

Білоруські прикордонники заявили, що за останню добу не застосовували зброю ні на одній з ділянок державного кордону.

Про це у коментарі російському агентству ТАСС сказав офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, пише "Європейська правда".

"У попередню добу на жодній з ділянок державного кордону зброя не застосовувалася", - сказав він.

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Раніше речниця польської прикордонної охорони Анна Міхальська заявила журналістам, що білоруський патруль відкрив вогонь в напрямку польських військових на кордоні.

"Патруль білоруських служб здійснив постріли у бік бійців Війська Польського, які з нами патрулюють кордон. Ймовірно, вони були із застосуванням холостих боєприпасів", - сказала речниця Міхальська.

"Ні з ким нічого не сталося. Можливо, вони були навмисно мимо цілі. Таких провокацій стає все більше", - додала вона.

З 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю - у 183 населених пунктів двох воєводств Польщі - діє надзвичайний стан. Він був запроваджений на 30 днів згідно з розпорядженням президента Анджея Дуди, виданим на прохання Ради міністрів, а пізніше продовжений ще на два місяці.

Польща звинувачує режим у Білорусі у навмисному скеруванні мігрантів до її кордонів, щоб спровокувати нестабільність.

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Білорусь Польща мігранти
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