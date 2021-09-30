Польща розіслала мігрантам на кордоні SMS із застереженням про холоди

Польське міністерство внутрішніх справ розіслало на іноземні номери у прикордонній зоні десятки тисяч SMS, сподіваючись таким чином донести повідомлення до нелегальних мігрантів, що намагаються потрапити в країну з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

В МВС повідомили, що лише за вівторок було розіслано близько 31 тисяч SMS.

"Кордон Польщі закрито. Білоруська влада казала вам неправду. Повертайтесь до Мінська", - йдеться в них.

Повідомлення містять також гіперпосилання на сайт, де п’ятьма мовами, включно з англійською, арабською та французькою, попереджають про загрозу ув’язнення за незаконний перетин кордону, а також ризики для життя і здоров’я у зв’язку з наближенням зими.

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"Погіршення погодних умов створює небезпеку для життя і здоров’я. Спроби ховатись і ночувати просто неба можуть закінчитись трагічно", - попереджає МВС.

Нагадаємо, останніми тижнями стало відомо про перші смерті мігрантів на кордоні. У середу 29 вересня польські прикордонники повідомили про новий рекорд спроб нелегального перетину кордону з Білорусі - близько 500 за добу.

Низка правозахисних організацій розкритикували владу Польщі за ставлення до мігрантів і недопуск гуманітарних організацій у прикордонну зону. Серед останніх свою заяву оприлюднила Amnesty International.

Керівництво ЄС також висловило стурбованість і закликало Варшаву захистити людські життя і дозволити об'єднаним прикордонним силам блоку Frontex надати допомогу в цьому районі.