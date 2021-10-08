В Беларуси опровергли обвинения Польши о выстрелах на границе

Белорусские пограничники заявили, что за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков государственной границы.

Об этом в комментарии российскому агентству ТАСС сказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, пишет "Европейская правда".

"В минувшие сутки ни на одном из участков государственной границы оружие не применялось", - сказал он.

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Ранее пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальска заявила журналистам, что белорусский патруль открыл огонь в направлении польских военных на границе.

"Патруль белорусских служб совершил выстрелы в сторону бойцов Войска Польского, которые с нами патрулируют границу. Вероятно, они были с применением холостых боеприпасов", - сказала пресс-секретарь Михальский.

"Ни с кем ничего не случилось. Возможно, они намеренно били мимо цели. Таких провокаций становится все больше", - добавила она.

Со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью - в 183 населенных пунктов двух воеводств Польши - действует чрезвычайное положение. Он был введен на 30 дней согласно распоряжению президента Анджея Дуды, выданным по просьбе Совета министров, а позже продлен еще на два месяца.

Польша обвиняет режим в Беларуси в умышленном направление мигрантов к ее границам, чтобы спровоцировать нестабильность.