Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ісландія слідом за іншими північними країнами призупинила щеплення вакциною Moderna

Субота, 9 жовтня 2021, 12:33

Ісландія приєдналася до інших північноєвропейських країн, які оголосили про призупинення щеплень вакциною Spikevax компанії Moderna через занепокоєння щодо побічних ефектів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Головний епідеміолог країни сказав, що вакцина, яка в основному використовувалася в Ісландії для других доз, не буде використана, поки не буде зібрано більше інформації про її безпеку.

Швеція, Данія та Фінляндія цього тижня призупинили щеплення молодшим людям через ризик запалення серця як потенційного побічного ефекту.

Фінляндія та Норвегія заявили, що чоловікам до 30 років слід розглянути вибір вакцини-конкурента Pfizer/BioNTech, а інші країни Північної Європи також рекомендували зробити щеплення альтернативним препаратом.

"Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії показало, що чоловіки у віці до 30 років, які отримували Moderna Spikevax, мали дещо вищий ризик розвитку міокардиту, ніж інші", - сказав представник Національного інституту з питань охорони здоров’я Фінляндії Міка Салмінен.

Обидва виробники вакцин використовують технологію РНК-месенджера, щоб викликати імунну реакцію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вакцини Ісландія
powered by lun.ua

Статті

Від НАТО до Єрмака: чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена

Відносини України та США сповнені суперечностей. Українська влада покладається на допомогу Вашингтона, але водночас критикує за першої-ліпшої нагоди...
8 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш

Можливості для реваншу можуть дати парламентські вибори, що стартують о 14 годині 8 жовтня і триватимуть до середини наступного дня.
8 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Харрі де Лейєр: Змінюємо сьогодні, щоб мати нове завтра

Озираючись на останні 7 років, ми пишаємось тим, наскільки підтримка ЄС вплинула на життя людей в Україні. Тепер нам потрібно дивитися в майбутнє по-новому, щоб дбати про наступні покоління.
8 жовтня 2021 — PROMOTED