Ісландія слідом за іншими північними країнами призупинила щеплення вакциною Moderna

Ісландія приєдналася до інших північноєвропейських країн, які оголосили про призупинення щеплень вакциною Spikevax компанії Moderna через занепокоєння щодо побічних ефектів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Головний епідеміолог країни сказав, що вакцина, яка в основному використовувалася в Ісландії для других доз, не буде використана, поки не буде зібрано більше інформації про її безпеку.

Швеція, Данія та Фінляндія цього тижня призупинили щеплення молодшим людям через ризик запалення серця як потенційного побічного ефекту.

Фінляндія та Норвегія заявили, що чоловікам до 30 років слід розглянути вибір вакцини-конкурента Pfizer/BioNTech, а інші країни Північної Європи також рекомендували зробити щеплення альтернативним препаратом.

"Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії показало, що чоловіки у віці до 30 років, які отримували Moderna Spikevax, мали дещо вищий ризик розвитку міокардиту, ніж інші", - сказав представник Національного інституту з питань охорони здоров’я Фінляндії Міка Салмінен.

Обидва виробники вакцин використовують технологію РНК-месенджера, щоб викликати імунну реакцію.