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Исландия вслед за другими северными странами приостановила прививки вакциной Moderna

Суббота, 9 октября 2021, 12:33

Исландия присоединилась к другим северноевропейским странам, объявившим о приостановлении прививок вакциной Spikevax компании Moderna из-за боязни побочных эффектов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Главный эпидемиолог страны сказал, что вакцина, которая в основном использовалась в Исландии для вторых доз, не будет использована, пока не будет собрано больше информации о ее безопасности.

Швеция, Дания и Финляндия на этой неделе приостановили прививки молодым людям из-за риска воспаления сердца как потенциального побочного эффекта.

Финляндия и Норвегия заявили, что мужчинам до 30 лет следует рассмотреть выбор вакцины-конкурента Pfizer / BioNTech, а другие страны Северной Европы также рекомендовали сделать прививки альтернативным препаратом.

"Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, получавших Moderna Spikevax, имели несколько выше риск развития миокардита, чем другие", - сказал представитель Национального института по вопросам здравоохранения Финляндии Мика Салминен.

Оба производителя вакцин используют технологию РНК-мессенджера, чтобы вызвать иммунную реакцию.

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Вакцины Исландия
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