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Литва получила от ЕС 30 млн евро на управление миграционным кризисом

Суббота, 9 октября 2021, 15:48

Литва получила первую часть финансовой помощи Европейской комиссии, назначенной для управления миграционным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Из выделенных 37 млн ​​евро переведены 29,6 млн евро.

"Часть помощи поступит позже. Она предназначена для покрытия понесенных Литвой расходов на управление нелегальной миграцией и обеспечения предоставления базовых услуг мигрантам, которые попали в страну", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

На предоставленные средства будут покрыты расходы Литвы, связанные с поселением мигрантов, обеспечением безопасности этих мест, питанием, обучением, а также с инфраструктурой для приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения просьб об убежище и др.

Кроме того, эти средства пойдут на доплаты должностным лицам.

В Литву в этом году прибыло более 4100 нелегальных мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим с стране объявлена ​​экстремальная ситуация.

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Литва Беларусь мигранты
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