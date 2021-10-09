Литва получила от ЕС 30 млн евро на управление миграционным кризисом
Литва получила первую часть финансовой помощи Европейской комиссии, назначенной для управления миграционным кризисом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Из выделенных 37 млн евро переведены 29,6 млн евро.
"Часть помощи поступит позже. Она предназначена для покрытия понесенных Литвой расходов на управление нелегальной миграцией и обеспечения предоставления базовых услуг мигрантам, которые попали в страну", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
На предоставленные средства будут покрыты расходы Литвы, связанные с поселением мигрантов, обеспечением безопасности этих мест, питанием, обучением, а также с инфраструктурой для приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения просьб об убежище и др.
Кроме того, эти средства пойдут на доплаты должностным лицам.
В Литву в этом году прибыло более 4100 нелегальных мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.
Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим с стране объявлена экстремальная ситуация.