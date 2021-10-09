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Франція буде добиватись скасування смертної кари у всьому світі

Субота, 9 жовтня 2021, 16:51

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розпочне кампанію щодо скасування смертної кари у всьому світі в рамках свого майбутнього головування в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Макрон заявив, що у Парижі відбудеться конференція, на якій будуть зібрані групи громадянського суспільства з країн, де застосовується смертна кара.

Франція, яка у першій половині 2022 року головуватиме у Раді ЄС, буде працювати разом з іншими державами-членами у відповідності до резолюції Організації Об’єднаних Націй, яка вимагає від країн щорічно повідомляти про кількість винесених смертних вироків та страти, сказав він.

Макрон виступив разом з Робером Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році.

Франція стала 35-ою країною світу, яка заборонила смертну кару. Подальші скасування та мораторії з тих пір означають, що більшість країн більше не застосовують покарання, хоча кілька великих держав, включаючи Китай, Іран та Сполучені Штати, дотримуються його.

Згідно з опитуваннями, у Франції громадськість залишається різко розділеною з цього приводу.

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Макрон Франція
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