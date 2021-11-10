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Боррель пропонує створити сили швидкого реагування ЄС до 2025 року

Середа, 10 листопада 2021, 15:31

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель пропонує створити до 2025 року військові сили швидкого реагування для відповіді на гібридні атаки проти блоку, такі як, наприклад, атака Білорусі на Польщу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише іспанське видання El Pais.

Газета пише, що Боррель завершив роботу над проєктом так званого "Стратегічного компаса", - документа, спрямованого на формування єдиної позиції ЄС щодо геополітичних загроз, з якими стикається блок.

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 "Ми живемо у світі, в якому все може бути використане як зброя агресії, і в цьому сценарії ЄС недостатньо використовувати свою "м'яку силу" торгової політики та політики у галузі прав людини", - резюмує Боррель у документі "Стратегічний компас", підготовка якого розпочалася в середині 2020 року і який, як очікується, буде офіційно схвалений в ЄС у березні 2022 року.

Прогнозується, що цей документ стане предметом тривалого та завзятого торгу між столицями.

Документ пропонує як перший крок створити надзвичайні військові сили ЄС до 2025 року у розмірі 5 тисяч солдатів.

"Ніхто не хоче будувати європейський НАТО", - пояснив Боррель, додавши, що його документ не має наміру вступати в конфронтацію з Альянсом.

Боррель наполягає на тому, що створення сил швидкого реагування призначене не для заміни Альянсу, а для його доповнення, щоб дати можливість ЄС взяти на себе "свою стратегічну відповідальність", пише видання.

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