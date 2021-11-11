В Албанії колишнього генпрокурора засудили до 2 років тюрми за корупцію

Албанський апеляційний суд засудив колишнього генерального прокурора країни до 2 років позбавлення волі за приховування грошей із незаконної власності.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

52-річного Адріатика Ллаллу засудили за приховування майна та надання неправдивої інформації в декларації про майно, які албанські чиновники повинні подавати щороку. Вирок також забороняє Ллаллі обіймати будь-які державні посади протягом 5 років.

Ллалла покинув країну і був представлений своїм адвокатом, який просив відкласти вирок через проблеми зі здоров'ям. Прохання було відхилено. Влада видала міжнародний ордер на арешт Ллалли.

Ллалла не зміг пояснити, на які кошти купив близько 2,2 га землі та придбання квартири. Він також не зміг пояснити витрати своєї родини в США та Німеччині.

Його адвокат Сокол Хазізай заявив, що вирок був несправедливим, і сказав, що Ллалла перебуває на лікуванні, але не повідомив подробиць.

У грудні 2017 року Ллалла пішов у відставку з посади генпрокурора. У 2018 році прокуратура конфіскувала квартиру Ллалли в столиці Тірані і трохи більше двох гектарів землі, що належали йому. За даними прокуратури, загальна вартість майна становила понад 98 мільйонів леків (близько 780 000 євро).

Ллалла – перша високопоставлена ​​особа, яку засудили новоутворені судові установи, створені для боротьби з корупцією.

Судова реформа, яка була затверджена у 2016 році за участю США та Європейського Союзу, запровадила процес перевірки суддів і прокурорів на підтвердження того, що їхнє майно набуто законним шляхом і відповідає антикорупційним та професійним стандартам. Сотні чиновників не пройшли перевірку і були звільнені.

У 2018 році Сполучені Штати заборонили Ллаллі в'їзд через підозри у корупції.