В Албании бывшего генпрокурора приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию
Албанский апелляционный суд приговорил бывшего генерального прокурора страны к двум годам лишения свободы за сокрытие денег из незаконной собственности.
Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".
52-летнего Адриатика Ллаллу осудили за сокрытие имущества и предоставление ложной информации в декларации об имуществе, которые албанские чиновники должны подавать каждый год. Приговор также запрещает Ллалле занимать какие-либо государственные должности в течение пяти лет.
Ллалла покинул страну и был представлен своим адвокатом, который просил отложить приговор из-за проблем со здоровьем. Просьба была отклонена. Власти выдали международный ордер на арест Ллаллы.
Ллалла затруднился объяснить, на какие средства купил около 2,2 га земли и квартиру. Он также не смог объяснить расходы своей семьи в США и Германии.
Его адвокат Сокол Хазизай заявил, что приговор был несправедливым, и сказал, что Ллалла находится на лечении, но не сообщил подробностей.
В декабре 2017 года Ллалла ушел в отставку с должности генпрокурора. В 2018 году прокуратура конфисковала квартиру Ллаллы в столице Тиране и чуть более двух гектаров принадлежавшей ему земли. По данным прокуратуры, общая стоимость имущества составила более 98 миллионов лекарств (около 780 000 евро).
Адриатик Ллалла – первое высокопоставленное лицо, осужденное новообразованными судебными учреждениями, созданными для борьбы с коррупцией.
Судебная реформа, утвержденная в 2016 году с участием США и Европейского Союза, ввела процесс проверки судей и прокуроров в подтверждение того, что их имущество приобретено законным путем и соответствует антикоррупционным и профессиональным стандартам. Сотни чиновников не прошли проверку и были уволены.
В 2018 году Соединенные Штаты запретили Ллалле въезд из-за подозрений в коррупции.