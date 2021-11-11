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В Албании бывшего генпрокурора приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию

Четверг, 11 ноября 2021, 11:48

Албанский апелляционный суд приговорил бывшего генерального прокурора страны к двум годам лишения свободы за сокрытие денег из незаконной собственности.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

52-летнего Адриатика Ллаллу осудили за сокрытие имущества и предоставление ложной информации в декларации об имуществе, которые албанские чиновники должны подавать каждый год. Приговор также запрещает Ллалле занимать какие-либо государственные должности в течение пяти лет.

Ллалла покинул страну и был представлен своим адвокатом, который просил отложить приговор из-за проблем со здоровьем. Просьба была отклонена. Власти выдали международный ордер на арест Ллаллы.

Ллалла затруднился объяснить, на какие средства купил около 2,2 га земли и квартиру. Он также не смог объяснить расходы своей семьи в США и Германии.

Его адвокат Сокол Хазизай заявил, что приговор был несправедливым, и сказал, что Ллалла находится на лечении, но не сообщил подробностей.

В декабре 2017 года Ллалла ушел в отставку с должности генпрокурора. В 2018 году прокуратура конфисковала квартиру Ллаллы в столице Тиране и чуть более двух гектаров принадлежавшей ему земли. По данным прокуратуры, общая стоимость имущества составила более 98 миллионов лекарств (около 780 000 евро).

Адриатик Ллалла – первое высокопоставленное лицо, осужденное новообразованными судебными учреждениями, созданными для борьбы с коррупцией.

Судебная реформа, утвержденная в 2016 году с участием США и Европейского Союза, ввела процесс проверки судей и прокуроров в подтверждение того, что их имущество приобретено законным путем и соответствует антикоррупционным и профессиональным стандартам. Сотни чиновников не прошли проверку и были уволены.

В 2018 году Соединенные Штаты запретили Ллалле въезд из-за подозрений в коррупции.

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Албания Антикоррупция
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