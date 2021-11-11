Лукашенко погрожує перекрити газопровід "Ямал-Європа", якщо ЄС закриє кордони

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон.

Відео із заявою опублікував наближений до режиму телеграм-канал Пул Першого, повідомляє "Європейська правда".

"Занадто багато нас почали лякати п'ятим пакетом (санкцій, – ред.)… Ми їм прощати нічого не повинні. Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, менше буде туди переміщатися…А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Ми обігріваємо Європу, вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?", - сказав Лукашенко.

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Він також назвав польських та литовських представників влади "безголовими і порекомендував би їм думати, перш ніж говорити".

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

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