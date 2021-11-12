Перший регіон Австрії готує карантин для невакцинованих

Провінція Верхня Австрія планує запровадити карантин для нещеплених від коронавірусу з понеділка на тлі стрімкого зростання кількості інфікованих.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Губернатор регіону Томас Штельцер охарактеризував ситуацію як "драматичну" і сказав, що карантин буде запроваджено "за умови, що федеральний уряд дасть зелене світло або створить правову основу".

За даними уряду, у провінції найнижчий рівень вакцинації в країні та найвищий рівень інфікування серед дев'яти регіонів.

За даними Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями, в Австрії найнижчий рівень вакцинації серед усіх західноєвропейських країн, за винятком Ліхтенштейну.

Невакцинованим заборонять відвідування ресторанів, готелів, перукарень та великих громадських заходів.

Регіон буде першим, хто перейде на п'ятий рівень п'ятиетапного державного плану Австрії, узгодженого у вересні, який передбачає, що після того, як 30% ліжок інтенсивної терапії будуть зайняті пацієнтами з COVID-19, люди, не вакциновані проти коронавірусу, будуть поміщені під карантин. Поточний рівень становить 20% та швидко зростає.

"Згідно з поетапним планом, у нас фактично є лише кілька днів до того, як ми маємо ввести карантин для нещеплених людей", - заявив канцлер Олександр Шалленберг, додавши, що рівень вакцинації в Австрії "ганебно низький".

Національна статистика показує, що близько 65% населення Австрії повністю вакциновано від коронавірусу. У Верхній Австрії вакциновано трохи менше 60% жителів

"Для мене зрозуміло, що не повинно бути жодних обмежень для вакцинованих із солідарності із нещепленими. Карантин для нещеплених означає, що не можна виходити з дому, якщо людина не йде на роботу, робити покупки (для предметів першої необхідності), - те, що нам усім довелося пережити у 2020 році", - додав Шалленберг, маючи на увазі три національні карантини минулого року.

За даними влади, кількість нових випадків зараження коронавірусом в Австрії знову зросла до рекордного рівня у четвер: протягом 24 годин було зареєстровано 11 975 випадків.

Показник захворюваності протягом семи днів на 100 000 мешканців зріс до 751, що втричі перевищує показник у сусідній Німеччині.