Первый регион Австрии готовит карантин для невакцинированных

Верхняя Австрия планирует ввести карантин для непривитых от коронавируса с понедельника на фоне стремительного роста числа инфицированных.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Губернатор региона Томас Штельцер охарактеризовал ситуацию как "драматическую" и сказал, что карантин будет введен "при условии, что федеральное правительство даст зеленый свет или создаст правовую основу".

По данным правительства, в провинции - самый низкий уровень вакцинации в стране и самый высокий уровень инфицирования среди девяти регионов.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Австрии самый низкий уровень вакцинации среди всех западноевропейских стран, за исключением Лихтенштейна.

Невакцинированным запретят посещение ресторанов, гостиниц, парикмахерских и крупных общественных мероприятий.

Регион будет первым, кто перейдет на пятый уровень пятиэтапного государственного плана Австрии, согласованного в сентябре, предусматривающий, что после того, как 30% коек интенсивной терапии будут заняты пациентами с COVID-19, люди, не вакцинированные против коронавируса, будут помещены под карантин. Текущий уровень составляет 20% и быстро растет.

"Согласно поэтапному плану, у нас фактически есть всего несколько дней до того, как мы должны ввести карантин для непривитых людей", - заявил канцлер Александр Шалленберг, добавив, что уровень вакцинации в Австрии "позорно низок".

Национальная статистика показывает, что около 65% населения Австрии полностью вакцинировано от коронавируса. В Верхней Австрии вакцинировано чуть менее 60% жителей

"Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных из солидарности с непривитыми. Карантин для непривитых означает, что нельзя выходить из дома, если человек не идет на работу, делать покупки (для предметов первой необходимости), - то, что нам всем пришлось пережить в 2020 году", - добавил Шалленберг, имея в виду три национальных карантина в прошлом году.

По данным властей, количество новых случаев заражения коронавирусом в Австрии снова возросло до рекордного уровня в четверг: в течение 24 часов было зарегистрировано 11 975 случаев.

Показатель заболеваемости за семь дней на 100 000 жителей вырос до 751, что втрое превышает показатель в соседней Германии.