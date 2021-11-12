Вулкан на Канарах: робітників на бананові ферми возять військові кораблі, дорогі засипані лавою

Іспанська влада залучила військово-морський флот для перевезення фермерів на бананові плантації острова Ла-Пальма, де вже більше місяця триває виверження вулкана.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Частина бананових плантацій виявилася відрізаними потоками лави, а дороги засипані попелом. Крім того, вони перебувають у забороненій зоні, куди в'їзд дозволено лише за спеціальними перепустками.

фото - El Pais

Фермерів почали перевозити на десантних кораблях, перший такий рейс відбувся у четвер уранці. На борту було близько 40 людей. Їх привезли на пляж Пуерто-Наос, найбільш туристичний район острова, оточений банановими деревами. Зараз він безлюдний і засипаний попелом.

Дорога займає лише 20 хвилин, увечері фермерів забиратимуть назад. Один із них розповів, що не відвідував свою плантацію з дня початку виверження 19 вересня.

Банановим деревам потрібний щотижневий полив, але фермери впевнені, що плантації вдасться швидко відновити. Продаж бананів є значною статтею доходів Канарських островів.

Нагадаємо, через сім тижнів після початку виверження вулкана на канарському острові Ла-Пальма ще один потік лави досяг Атлантичного океану.

Набагато більший потік лави досяг моря наприкінці вересня і з того часу сформував новий півострів, площа якого вже становить понад 40 гектарів.

З початку виверження вулкана лава зруйнувала або пошкодила понад 2700 будівель, і близько 7000 людей змушені були залишити свої будинки.

Майже 1000 гектарів покрито шаром лави, що охолола, завтовшки в кілька метрів. Це відповідає приблизно 1400 футбольним полям.