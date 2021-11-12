Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вулкан на Канарах: робітників на бананові ферми возять військові кораблі, дорогі засипані лавою

фото
П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:03

Іспанська влада залучила військово-морський флот для перевезення фермерів на бананові плантації острова Ла-Пальма, де вже більше місяця триває виверження вулкана.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Частина бананових плантацій виявилася відрізаними потоками лави, а дороги засипані попелом. Крім того, вони перебувають у забороненій зоні, куди в'їзд дозволено лише за спеціальними перепустками.

фото - El Pais
фото - El Pais

Фермерів почали перевозити на десантних кораблях, перший такий рейс відбувся у четвер уранці. На борту було близько 40 людей. Їх привезли на пляж Пуерто-Наос, найбільш туристичний район острова, оточений банановими деревами. Зараз він безлюдний і засипаний попелом.

Дорога займає лише 20 хвилин, увечері фермерів забиратимуть назад. Один із них розповів, що не відвідував свою плантацію з дня початку виверження 19 вересня.

 

Банановим деревам потрібний щотижневий полив, але фермери впевнені, що плантації вдасться швидко відновити. Продаж бананів є значною статтею доходів Канарських островів.

Нагадаємо, через сім тижнів після початку виверження вулкана на канарському острові Ла-Пальма ще один потік лави досяг Атлантичного океану.

Набагато більший потік лави досяг моря наприкінці вересня і з того часу сформував новий півострівплоща якого вже становить понад 40 гектарів.

З початку виверження вулкана лава зруйнувала або пошкодила понад 2700 будівель, і близько 7000 людей змушені були залишити свої будинки.

Майже 1000 гектарів покрито шаром лави, що охолола, завтовшки в кілька метрів. Це відповідає приблизно 1400 футбольним полям.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія стихійні лиха ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ"

Громадяни Болгарії обиратимуть одночасно президента та парламент країни. Проте шансів, що ці вибори покладуть край політичній кризі, небагато. Радше навпаки.
12 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"