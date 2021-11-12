Вулкан на Канарах: работников на банановые фермы возят военные корабли, дороги засыпаны лавой

Испанские власти привлекли военно-морской флот для перевозки фермеров на банановые плантации острова Ла-Пальма, где уже больше месяца продолжается извержение вулкана.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

Часть банановых плантаций оказались отрезанными потоками лавы, а дороги засыпаны пеплом. Кроме того, они находятся в запретной зоне, куда въезд разрешен только по специальным пропускам.

фото - El Pais

Фермеров начали перевозить на десантных кораблях, первый подобный рейс состоялся в четверг утром. На борту находились около 40 человек. Их привезли на пляж Пуэрто-Наос, самый туристический район острова, окруженный банановыми деревьями. Сейчас он безлюден и засыпан пеплом.

Дорога занимает всего 20 минут, вечером рабочих будут забираться обратно. Один из них рассказал, что не посещал свою плантацию со дня начала извержения 19 сентября.

Банановым деревьям нужен еженедельный полив, но фермеры уверены, что плантации удастся быстро восстановить. Продажа бананов является значительной статьей доходов Канарских островов.

Напомним, через семь недель после начала извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма еще один поток лавы достиг Атлантического океана.

Гораздо больший поток лавы достиг моря в конце сентября и с тех пор сформировал новый полуостров, площадь которого уже составляет более 40 гектаров.

С начала извержения вулкана лава разрушила или повредила более 2700 построек, и около 7000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Почти 1000 гектаров покрыто слоем остывшей лавы толщиной в несколько метров. Это соответствует примерно 1400 футбольным полям.