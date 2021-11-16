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ЄСПЛ на два місяці відклав початок розгляду справи проти РФ щодо Донбасу

Вівторок, 16 листопада 2021, 08:00

Європейський суд з прав людини на два місяці відтермінував засідання щодо прийнятності справи України проти Росії щодо Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні суду.

Перше слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" мало відбутися 24 листопада 2021 року, але тепер перенесене на 26 січня 2021 року. 

"Відтермінування є наслідком нещодавнього відвід зі справи тимчасового судді, призначеного щодо Російської Федерації", - пояснює суд.

10 червня сторони отримали інформацію від суду про те, що слухання про прийнятність справи відбудуться 24 листопада. 

8 листопада призначений суддя поінформував суд, що відкликає свою участь у розгляді. Відповідно президент Великої палати розпочав пошук іншого тимчасового судді, який міг би взяти участь у слуханні 24 листопада, та 12 листопада стало зрозуміло, що такого знайти не вдалося. 

"Як наслідок, 12 листопада президент вирішив, з огляду на пізній етап процедур, що перенесення дати слухання 24 листопада неминуче і вирішив змістити його на 26 січня 2021 року", - зазначає ЄСПЛ.

Нагадаємо, цей процес об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішою справою, яку колись розглядав ЄСПЛ.

Зазначимо, Росія зацікавлена у затягуванні розгляду і під час розгляду кримської скарги України також домоглася відтермінування  засідання.

Втім, Суд завершив процедуру і на початку 2021 року оприлюднив проміжне рішення на користь України.

У Мін’юсті прогнозують, що рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії у справі щодо Донбасу можна чекати за 2-2,5 роки після слухань, а фінальне рішення у справі щодо Криму - не раніше ніж через п'ять років.

Детальніше про справу - у статті Терабайти документів, свідки та гроші РФ. Як Україна доводить у ЄСПЛ контроль Росії на Донбасі.

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ЄСПЛ Донбас та ОРДЛО Росія
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