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ЕСПЧ на два месяца отложил начало рассмотрения дела против РФ по Донбассу

Вторник, 16 ноября 2021, 08:00

Европейский суд по правам человека на два месяца отсрочил заседание о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России по Донбассу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении суда.

Первое слушание по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" должно было состояться 24 ноября 2021 года, но теперь перенесено на 26 января 2021 года.

"Отсрочка является следствием недавнего отвода из дела временного судьи, назначенного в отношении Российской Федерации", - объясняет суд.

10 июня стороны получили информацию от суда о том, что слушание о приемлемости дела состоится 24 ноября.

8 ноября назначенный судья проинформировал суд, что отзывает свое участие в рассмотрении. Соответственно, президент Большой палаты начал поиск другого временного судьи, который мог бы принять участие в слушании 24 ноября, но 12 ноября стало понятно, что такого найти не удается.

"Как следствие, 12 ноября президент решил, учитывая поздний этап процедур, что перенос даты слушания 24 ноября неизбежен и решил сместить его на 26 января 2021 года", - отмечает ЕСПЧ.

Напомним, этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

Отметим, Россия заинтересована в затягивании рассмотрения и при рассмотрении крымской жалобы Украины также добилась отсрочки заседания.

Суд завершил процедуру и в начале 2021 года обнародовал промежуточное решение в пользу Украины.

В Минюсте прогнозируют, что решение ЕСПЧ по иску Украины против России по делу по Донбассу можно ожидать через 2-2,5 года после слушаний, а финальное решение в деле по Крыму - не ранее, чем через пять лет.

Подробнее о деле - в статье Терабайты документов, свидетели и деньги РФ. Как Украина доказывает в ЕСПЧ контроль России в Донбассе.

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ЕСПЧ Донбасс и ОРДЛО Россия
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