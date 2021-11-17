Британія заявила про сотні кібератак з РФ і Китаю, пов'язаних з дослідженням вакцин

Британському агентству з кібербезпеки довелося зіштовхнутися з рекордними 777 кіберінцидентами за останній рік, причому основною метою хакерів були дослідження вакцини від коронавірусу.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що низка інцидентів пов’язана з ворожими державами, включаючи Росію та Китай.

Серед цих атак була глобальна хакерська кампанія, провину за яку покладено на російську зовнішню розвідку, яка найбільше вплинула на уряд США.

Так званий злам SolarWinds розглядається як "одне з найсерйозніших кібер-вторгнень за останній час", йдеться в щорічному огляді NCSC.

Інший серйозний інцидент, пов'язаний з атакою на Microsoft, до якої, як вважають, причетний Китай.

Сер Джеремі Флемінг, директор GCHQ, назвав ці атаки "двома найсерйознішими глобальними кіберінцидентами, які ми спостерігали за останні роки".

У NCSC заявили, що Китай є "надзвичайно досконалим" оператором у кіберпросторі, зі "зростаючими амбіціями проектувати свій вплив за межі своїх кордонів" і доведеним інтересом до комерційних секретів Британії.

Загальна кількість інцидентів, на які NCSC довелося реагувати за останні 12 місяців, зросла з 723 у попередньому році.

Вони включали зростання так званих атак програм-вимагачів – сфера, яка викликає все більше занепокоєння, коли злочинна або ворожа держава блокує доступ користувача до своїх даних і вимагає викуп в обмін на можливість отримати дані.