Британия заявила о сотнях кибератак из РФ и Китая, связанных с исследованием вакцин

Британскому агентству по кибербезопасности пришлось столкнуться с рекордными 777 киберинцидентами за последний год, причем основной целью хакеров были исследования вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что ряд инцидентов связан с враждебными государствами, включая Россию и Китай.

Среди этих атак была глобальная хакерская кампания, вина за которую возложена на российскую внешнюю разведку, наиболее повлиявшую на правительство США.

Так называемый взлом SolarWinds рассматривается как "одно из самых серьезных кибервторжений за последнее время", говорится в ежегодном обзоре NCSC.

Другой серьезный инцидент связан с атакой на Microsoft, к которой, как полагают, причастен Китай.

Сэр Джереми Флеминг, директор GCHQ, назвал эти атаки "двумя самыми серьезными глобальными киберинцидентами, которые мы наблюдали за последние годы".

В NCSC заявили, что Китай является "чрезвычайно совершенным" оператором в киберпространстве, с "возрастающими амбициями проектировать свое влияние за пределы своих границ" и доведенным интересом к коммерческим секретам Британии.

Общее количество инцидентов, на которые NCSC пришлось реагировать за последние 12 месяцев, выросло с 723 в прошлом году.

Они включали рост так называемых атак программ-вымогателей– сфера, которая вызывает все большую обеспокоенность, когда преступное или враждебное государство блокирует доступ пользователя к своим данным и требует выкупа в обмен на возможность вернуть эти данные.