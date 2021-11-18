Британія проведе публічне розслідування отруєння жінки "Новічком"

У четвер Британія заявила, що проведе публічне розслідування смерті жінки, яка загинула в результаті отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" після замаху на вбивство колишнього російського агента Сергєя Скрипаля.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Дон Стерджесс померла у 2018 році від отруєння "Новічком" після того, як її партнер знайшов підроблений флакон духів, який, як вважає поліція, використовували російські розвідники для контрабанди нервово-паралітичної речовини в країну.

Британська прокуратура висунула звинувачення трьом росіянам у спробі вбити Сергєя Скрипаля, який продавав російські секрети Британії, і його доньку Юлію.

"Це важливий крок у забезпеченні того, щоб сім'я Дон Стерджесс отримала відповіді, які їм потрібні", - заявила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател.

Глава МВС сподівається провести розслідування, яке, ймовірно, буде проводитися як в Солсбері, так і в Лондоні, "як тільки це буде можливо в 2022 році".

Баронеса Хізер Галлетт, яка очолить розслідування, сказала: "Я хочу забезпечити, щоб розслідування розпочалося по суті та дало відповіді на запитання родини та партнера Дон Стерджесс щодо її смерті якомога швидше".

Розслідування буде вивчати будь-яку можливу причетність Росії на тлі звинувачень, що Стерджесс померла в результаті непрямого отруєння, спонсорованого Кремлем.

Публічне розслідування – це велике розслідування, яке проводить уряд, який призначає для цього спеціальну групу експертів. Експерти можуть викликати людей до суду для свідчень під присягою, а також оприлюднити різні форми доказів.

Публічне розслідування проводиться лише у разі "суспільної стурбованості" щодо питання, яке розслідується.

5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергєя Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському місті Солсбері та госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння "Новічком" двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив.

У Лондоні раніше заявляли, що президент РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння у Солсбері. Москва звинувачення відкидає.