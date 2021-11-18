Британия проведет публичное расследование отравления женщины "Новичком"

В четверг Британия заявила, что проведет публичное расследование смерти женщины, погибшей в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" после покушения на убийство бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Дон Стерджесс умерла в 2018 году от отравления "Новичком" после того, как ее партнер нашел поддельный флакон духов, который, как считает полиция, использовали российские разведчики для контрабанды нервно-паралитического вещества в страну.

Британская прокуратура предъявила обвинение трем россиянам в попытке убить Сергея Скрипаля, продававшего российские секреты Британии, и его дочь Юлию.

"Это важный шаг в обеспечении того, чтобы семья Дон Стерджесс получила ответы, которые им нужны", - заявила министр внутренних дел Британии Прити Пател.

Глава МВД надеется провести расследование, которое, вероятно, будет проводиться как в Солсбери, так и в Лондоне, "как это будет возможно в 2022 году".

Баронесса Хизер Галлетт, которая возглавит расследование, сказала: "Я хочу обеспечить, чтобы расследование началось по существу и дало ответы на вопросы семьи и партнера Дон Стерджес о ее смерти как можно скорее".

Расследование будет изучать любую возможную причастность России на фоне обвинений, что Стерджесс умерла в результате косвенного отравления, спонсируемого Кремлем.

Публичное расследование – это большое расследование, проводимое правительством, назначающим для этого специальную группу экспертов. Эксперты могут вызвать людей в суд для показаний под присягой, а также обнародовать разные формы доказательств.

Публичное расследование проводится только в случае "общественной обеспокоенности" вопросом, который расследуется.

5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер, 45-летний Чарли Роули, выжил.

В Лондоне ранее заявляли, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление в Солсбери. Москва обвинения отвергает.