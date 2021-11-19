Проблему "слизу" у Мармуровому морі вирішать за три роки – турецький міністр

Турецька влада обіцяє вирішити проблеми "слизу" в Мармуровому морі за три роки і вже розробила спеціальний план дій для цього.

Про це заявив міністр охорони навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Наприкінці травня товстий шар слизоподібної речовини поширювався кілька тижнів уздовж Мармурового моря недалеко від Стамбула, завдаючи шкоди морському життю і рибальству. Експерти звинувачують забруднення і зміну клімату.

Міністр заявив, що кілька факторів, таких як підвищення температури моря через зміну клімату та забруднення моря, спричиняють утворення слизу в Мармуровому морі.

"Нашим завданням було ліквідувати джерела цього забруднення. Ми працювали 24/7 і зібрали 11 000 тонн слизу", - сказав він.

У семи провінціях навколо басейну Мармурового моря є 70 організованих промислових зон, сказав Курум, зазначивши, що стічні води 44 з цих промислових зон прямо чи опосередковано скидаються в море.

Міністр зазначив, що створений план дій включає кроки, які необхідно зробити в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. "Ми збираємося завершити всі роботи за три роки. Коли все буде зроблено, проблем зі слизом у Мармуровому морі не буде", – запевнив він.

Морський слиз - це природний зелений мул, який утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Вперше його виявили ​​в Туреччині в 2007 році, а також в Егейському морі недалеко від Греції.

Нещодавнє поширення в Туреччині на великих територіях Мармурового моря, що з'єднує Чорне та Егейське море, вважається найбільшим в історії та завдає шкоди місцевим громадам.