Проблему "слизи" в Мраморном море решат за три года – турецкий министр

Турецкие власти обещают решить проблему "слизи" в Мраморном море за три года и уже разработали специальный план действий.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

В конце мая толстый слой слизеобразного вещества распространялся несколько недель вдоль Мраморного моря недалеко от Стамбула, нанося вред морским обитателям и рыболовству. Эксперты винят в этом загрязнение и изменение климата.

Министр заявил, что несколько факторов, такие как повышение температуры моря из-за изменения климата и загрязнение моря, приводят к образованию слизи в Мраморном море.

"Нашей задачей было ликвидировать источники этого загрязнения. Мы работали 24/7 и собрали 11 000 тонн слизи", – сказал он.

В семи провинциях вокруг бассейна Мраморного моря есть 70 организованных промышленных зон, сказал Курум, отметив, что сточные воды 44 из этих промышленных зон прямо или косвенно сбрасываются в море.

Министр отметил, что созданный план действий включает шаги, которые необходимо предпринять в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Мы собираемся завершить все работы за три года. Когда все будет сделано, проблем со слизью в Мраморном море не будет", – заверил он.

Морская слизь – это естественный зеленый ил, который образуется, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Впервые его обнаружили в Турции в 2007 году, а также в Эгейском море недалеко от Греции.

Недавнее распространение в Турции на больших территориях Мраморного моря, соединяющего Черное и Эгейское море, считается самым большим в истории и наносит ущерб местным общинам.