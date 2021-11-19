На Сицилію прибув корабель з тілами 10 мігрантів, які померли від задухи

Корабель з тілами 10 мігрантів, знайдених мертвими в морі, прибув до Сицилії в п'ятницю разом із десятками людей, врятованими цього тижня під час спроби перетнути Середземне море.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Екіпаж судна Geo Barents, яким керує благодійна організація "Лікарі без кордонів" (MSF), знайшов трупи на переповненому човні за 30 морських миль від узбережжя Лівії.

Вважається, що люди померли від задухи після того, як провели 13 годин на нижній палубі човна, де відчувався сильний запах пального, йдеться у заяві MSF.

Близько 186 людей, врятованих у трьох окремих операціях у міжнародних водах, висадять у Мессіні, порту на південному італійському острові.

Серед мігрантів – переважно з Африки – 61 неповнолітній, наймолодшому – лише 10 місяців.

"Ми сподіваємося, що вони отримають всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні MSF.

Останніми тижнями в Італії спостерігається різке збільшення кількості мігрантів на човнах, і останні масові прибуття спричинять додатковий тиск на уряд прем’єр-міністра Маріо Драгі.

За даними міністерства внутрішніх справ, цього року в Італії висадилися близько 59 702 мігрантів, у порівнянні з 32 476 за той же період 2020 року.

MSF повідомила, що понад 1200 людей загинули під час небезпечної морської подорожі до Європи у 2021 році.