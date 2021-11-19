На Сицилию прибыл корабль с телами 10 мигрантов

Корабль с телами 10 мигрантов, найденных мертвыми в море, прибыл в Сицилию в пятницу вместе с десятками людей, спасшихся на этой неделе при попытке пересечь Средиземное море.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Экипаж судна Geo Barents, которым руководит благотворительная организация "Врачи без границ" (MSF), нашел трупы на переполненной лодке в 30 морских милях от побережья Ливии.

Считается, что люди скончались от удушья после того, как провели 13 часов на нижней палубе лодки, где чувствовался сильный запах горючего, говорится в заявлении MSF.

Около 186 человек, спасенных в трех отдельных операциях в международных водах, высадят в Мессине, порту на южном итальянском острове.

Среди мигрантов – преимущественно из Африки – 61 несовершеннолетний, самому маленькому – всего 10 месяцев.

"Мы надеемся, что они получат всю необходимую помощь", – говорится в сообщении MSF.

В последние недели в Италии наблюдается резкое увеличение числа мигрантов на лодках, и последние массовые прибытия повлекут за собой дополнительное давление на правительство премьер-министра Марио Драги.

По данным министерства внутренних дел, в текущем году в Италии высадились около 59 702 мигрантов, по сравнению с 32 476 за тот же период 2020 года.

MSF сообщила, что более 1200 человек погибли во время опасного морского путешествия в Европу в 2021 году.