Більшість поляків відзначають погіршення судової системи в Польщі в останні роки

Більше ніж половина поляків вважають, що судова система у Польщі змінилася на гірше за останні три роки.

Про це свідчить опитування, проведене United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna та RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Дослідження вивчило думки поляків щодо змін у судовій системі за останні три роки. Тільки 0,5% респондентів вважають, що ситуація безумовно змінилася на краще. 4,5% респондентів вважають, що вона є "швидше" кращою.

Переважна більшість респондентів негативно оцінили зміни у польській судовій системі. 18,4% заявили, що зміни швидше відбулися у гірший бік, а 33,9% респондентів вважають, що ситуація у польських судах значно погіршилася.

42,6% респондентів відповіли, що ситуація не змінилася.

Відзначається, що негативна думка про зміни у польській судовій системі переважає і серед виборців партії влади "Право і справедливість". Усього 11% респондентів оцінюють зміни позитивно, а 28% - негативно.

Серед електорату інших партій лише 3% виборців опозиційної Громадянської коаліції вказали у своїй відповіді, що зміни були досить позитивними.

Судова реформа, яку проводить партія "Право і справедливість" в останні роки, зіштовхнулась з жорсткою критикою Брюсселя. ЄС звинувачує Польщу у погіршенні ситуації з верховенством права, дехто говорить навіть про можливий Polexit у зв'язку з судовою суперечкою.

27 жовтня Суд ЄС наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день за те, що вона не виконала липневе рішення і не призупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду.