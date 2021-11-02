Большинство поляков отмечают ухудшение судебной системы в Польше в последние годы

Более половины поляков считают, что судебная система в Польше изменилась к худшему за последние три года.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Исследование изучило мнения поляков относительно изменений в судебной системе за последние три года. Только 0,5% респондентов считают, что ситуация, безусловно, изменилась к лучшему. 4,5% респондентов считают, что она "скорее" лучше.

Большинство респондентов негативно оценили изменения в польской судебной системе. 18,4% заявили, что изменения быстрее произошли в худшую сторону, а 33,9% респондентов считают, что ситуация в польских судах значительно ухудшилась.

42,6% респондентов ответили, что ситуация не изменилась.

Отмечается, что негативное мнение об изменениях в польской судебной системе преобладает и среди избирателей партии власти "Право и справедливость". Всего 11% респондентов оценивают изменения положительно, а 28% – отрицательно.

Среди электората других партий только 3% избирателей оппозиционной Гражданской коалиции указали в своем ответе, что изменения были достаточно положительными.

Судебная реформа, проводимая партией "Право и справедливость" в последние годы, столкнулась с жесткой критикой Брюсселя. ЕС обвиняет Польшу в ухудшении ситуации с верховенством права, некоторые говорят даже о возможном Polexit в связи с судебным спором.

27 октября Суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день за то, что она не выполнила июльское решение и не приостановила действие положений о своей Дисциплинарной палате Верховного суда.