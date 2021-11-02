В Австрии вакцинацию третьей дозой открыли для всех жителей старше 18 лет

В Австрии национальный совет по вакцинации одобрил дополнительную вакцинацию для всех жителей страны старше 18 лет спустя шесть месяцев после получения второй дозы.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

На заседании совета по вакцинации было отмечено, что "защитное действие вакцины заметно снижается через полгода".

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн подчеркнул, что решение особенно важно "для людей старше 65 лет и пациентов с факторами риска". Для всех остальных существует временное окно от 6 до 12 месяцев.

Дополнительная доза сейчас рекомендуется в первую очередь людям из группы высокого риска, жителям престарелых, людям в возрасте 65 лет и старше, а также людям с повышенным риском заражения, таким как медицинские работники и персонал учебных заведений.

Также третья доза рекомендуется всем, кто был вакцинирован AstraZeneca, через шесть-девять месяцев мРНК-вакциной. В случае препарата Johnson & Johnson, предусматривающего одну дозу, повторная вакцинация мРНК-вакциной рекомендуется уже через 28 дней.

Мюкштайн также посоветовал вакцинацию против гриппа, поскольку эксперты ожидают более сильной волны гриппа в этом году.

Напомним, в Польше со 2 ноября каждый взрослый может записаться на прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.