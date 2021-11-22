Литва заявила про нову тактику білоруських прикордонників з проштовхування мігрантів

Литва заявила, що нова тактика білоруських прикордонників з проштовхування мігрантів через кордон ускладнює роботу литовської сторони.

Про це заявив глава Служби охорони державного кордону Литви Рустам Любаєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Минулої доби литовські прикордонники не пустили до Литви з Білорусі 70 нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до країни. З гуманітарних причин прикордонники вирішили допустити двох мігрантів, повідомив Любаєв.

"Ми помітили, що змінилася тактика – білоруські силовики заштовхують у Литву невеликі групки мігрантів – по 3-5 осіб, це ускладнює процес пошуку цих груп, їх фіксування та затримання. Однак цих людей затримують", – сказав у понеділок вранці Любаєв LRT.

З початку серпня, коли прикордонники отримали право не впускати іноземців, які переходять кордон із Білоруссю у заборонених місцях, до Литви не впустили близько 7250 осіб.

Цього року до Литви незаконно потрапили понад 4000 мігрантів.

Литва та інші країни Заходу вважають, що організованим напливом мігрантів Білорусь мститься за введені санкції, пов'язані з розправою з опозицією, і називає це гібридною атакою мінського режиму.

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