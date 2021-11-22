Литва заявила о новой тактике белорусских пограничников по проталкиванию мигрантов

Литва заявила, что новая тактика белорусских пограничников по проталкиванию мигрантов через границу усложняет работу литовской стороны.

Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За прошедшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 70 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну. По гуманитарным причинам пограничники решили допустить двух мигрантов, сообщил Любаев.

"Мы заметили, что изменилась тактика – белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов – по 3-5 человек, это усложняет процесс поиска этих групп, их фиксирование и задержание. Однако этих людей задерживают", – сказал в понедельник утром Любаев LRT.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, которые переходят границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не пустили около 7250 человек.

В этом году в Литву незаконно попали более 4000 мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за введенные санкции, связанные с расправой над оппозицией, и называют это гибридной атакой минского режима.

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