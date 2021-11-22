Франція через ковідні бунти спрямувала додаткові сили поліції в одну з заморських територій

Франція відправила додаткових 200 спецпризначенців до своєї заморської території Гваделупи - островів неподалік берегів Південної Америки - через коронавірусні заворушення, що тривають вже тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть французькі медіа, серед яких France24 та BFMTV.

Місцеві жителі влаштували масштабні протести та заворушення через вимогу ковід-сертифікатів як перепусток та обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медиків та вчителів. Минулого понеділка колектив профспілок та деякі громадські об’єднання закликали до загального страйку.

Показники вакцинації на Гваделупі значно менші, ніж у Франції загалом - трохи менше 50% дорослого населення, але серед медиків вакциновані 90%.

Втім, схоже, що коронавірусний фактор є не основною причиною, а спусковим гачком протестів, оскільки серед жителів островів наросло невдоволення і з приводу інших економічних та соціальних проблем.

Перед початком вихідних на Гваделупі запровадили комендантську годину - з 18:00 до 5:00, але це не допомогло уникнути нових заворушень. У ніч з суботи на неділю на вулицях знову було неспокійно - люди споруджували барикади на дорогах (що є основною формою протесту) з гілок, сміттєвих баків, арматури, шин тощо, подекуди влаштовували пожежі та вдавались до грабунку магазинів і аптек. Протягом ночі затримали 38 осіб, двоє правоохоронців отримали поранення.

Nombreux barrages incendiés, radar en feu, Banque Populaire prise pour cible cette nuit en #Guadeloupe malgré l'instauration du couvre feu pour cette cinquième soirée de grève générale illimitée contre le pass sanitaire et les mauvaises conditions de vie sur l'île. pic.twitter.com/DIoOxTxTAP — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 20, 2021

В комюніке префектури заявили, що у правоохоронців та пожежників навіть неодноразово стріляли.

Речник уряду Франції Габріель Атталь назвав ситуацію "абсолютно неприйнятною". "Ця незначна меншість, яка раніше блокувала вакцинацію у словесній формі, тепер радикалізувалася", - заявив він, додавши, що медики отримують погрози, аптеки та медпункти не можуть нормально працювати, а "швидкі" - вчасно приїздити на виклики через блокування доріг.

Le démantèlement des barrages a commencé, les violences se poursuivent en Guadeloupe https://t.co/3y3Dcqglnc pic.twitter.com/sgLOg2Hv8T — Nice-Matin (@Nice_Matin) November 22, 2021

Як повідомляє BFMTV, ввечері у суботу з материкової Франції прибуло перше підкріплення, у неділю почали масово розбирати споруджені на ключових дорогах барикади.

Через те, що ситуація залишається неспокійною і дороги частково заблоковані, у понеділок школи залишили закритими.

В понеділок судитимуть перших 30 затриманих учасників заворушень, а в Парижі має відбутися зустріч з керівництвом влади на острові, на якій обговорюватимуть шляхи пом’якшення напруги.

На ще одній заморській території Мартиніці, поруч з Гваделупою, на понеділок теж оголосили загальний страйк.