Франция из-за ковидных бунтов направила дополнительные силы полиции в одну из заморских территорий

Франция отправила дополнительных 200 спецназовцев в свою заморскую территорию Гваделупу - острова неподалеку от берегов Южной Америки - из-за продолжающихся уже неделю коронавирусных беспорядков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут французские медиа, среди которых France24 и BFMTV.

Местные жители устроили масштабные протесты и беспорядки из-за требования ковид-сертификата как пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и учителей. В минувший понедельник коллектив профсоюзов и некоторые общественные объединения призвали к всеобщей забастовке.

Показатели вакцинации на Гваделупе значительно меньше, чем во Франции в целом – чуть меньше 50% взрослого населения, но среди медиков вакцинировано 90%.

Впрочем, похоже, что "коронавирусный" фактор является не основной причиной, а "спусковым крючком" протестов, поскольку среди жителей островов нарастало недовольство и по поводу других экономических и социальных проблем.

Перед началом выходных на Гваделупе был введен комендантский час - с 18:00 до 5:00 утра, но это не помогло избежать новых беспорядков. В ночь с субботы на воскресенье на улицах снова было неспокойно - люди строили баррикады на дорогах (являющихся основной формой протеста) из веток, мусорных баков, арматуры, шин и т.п., кое-где устраивали пожары и прибегали к грабежу магазинов и аптек. В течение ночи задержали 38 человек, двое правоохранителей получили ранения.

Nombreux barrages incendiés, radar en feu, Banque Populaire prise pour cible cette nuit en #Guadeloupe malgré l'instauration du couvre feu pour cette cinquième soirée de grève générale illimitée contre le pass sanitaire et les mauvaises conditions de vie sur l'île. pic.twitter.com/DIoOxTxTAP — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 20, 2021

В коммюнике префектуры заявили, что в полицию и пожарных даже неоднократно стреляли.

Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь назвал ситуацию "совершенно неприемлемой". "Это незначительное меньшинство, ранее блокировавшее вакцинацию в словесной форме, теперь радикализировалось", - заявил он, добавив, что медики получают угрозы, аптеки и медпункты не могут нормально работать, а "скорые" - вовремя приезжать на вызовы из-за блокировки дорог.

Le démantèlement des barrages a commencé, les violences se poursuivent en Guadeloupe https://t.co/3y3Dcqglnc pic.twitter.com/sgLOg2Hv8T — Nice-Matin (@Nice_Matin) November 22, 2021

Как сообщает BFMTV, вечером в субботу из материковой Франции прибыло первое подкрепление, в воскресенье начали массово разбирать сооруженные на ключевых дорогах баррикады.

Из-за того, что ситуация остается беспокойной и дороги частично заблокированы, в понедельник школы оставили закрытыми.

В понедельник будут судить первых 30 задержанных участников беспорядков, а в Париже должна состояться встреча с руководством власти на острове, на которой будут обсуждаться пути смягчения напряжения.

На еще одной заморской территории Мартинике, рядом с Гваделупой, на понедельник тоже объявили всеобщую забастовку.