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Франция из-за ковидных бунтов направила дополнительные силы полиции в одну из заморских территорий

Понедельник, 22 ноября 2021, 11:42

Франция отправила дополнительных 200 спецназовцев в свою заморскую территорию Гваделупу - острова неподалеку от берегов Южной Америки - из-за продолжающихся уже неделю коронавирусных беспорядков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут французские медиа, среди которых France24 и BFMTV.

Местные жители устроили масштабные протесты и беспорядки из-за требования ковид-сертификата как пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и учителей. В минувший понедельник коллектив профсоюзов и некоторые общественные объединения призвали к всеобщей забастовке.

Показатели вакцинации на Гваделупе значительно меньше, чем во Франции в целом – чуть меньше 50% взрослого населения, но среди медиков вакцинировано 90%.

Впрочем, похоже, что "коронавирусный" фактор является не основной причиной, а "спусковым крючком" протестов, поскольку среди жителей островов нарастало недовольство и по поводу других экономических и социальных проблем.

 

Перед началом выходных на Гваделупе был введен комендантский час - с 18:00 до 5:00 утра, но это не помогло избежать новых беспорядков. В ночь с субботы на воскресенье на улицах снова было неспокойно - люди строили баррикады на дорогах (являющихся основной формой протеста) из веток, мусорных баков, арматуры, шин и т.п., кое-где устраивали пожары и прибегали к грабежу магазинов и аптек. В течение ночи задержали 38 человек, двое правоохранителей получили ранения.

В коммюнике префектуры заявили, что в полицию и пожарных даже неоднократно стреляли.

Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь назвал ситуацию "совершенно неприемлемой". "Это незначительное меньшинство, ранее блокировавшее вакцинацию в словесной форме, теперь радикализировалось", - заявил он, добавив, что медики получают угрозы, аптеки и медпункты не могут нормально работать, а "скорые" - вовремя приезжать на вызовы из-за блокировки дорог. 

Как сообщает BFMTV, вечером в субботу из материковой Франции прибыло первое подкрепление, в воскресенье начали массово разбирать сооруженные на ключевых дорогах баррикады.

Из-за того, что ситуация остается беспокойной и дороги частично заблокированы, в понедельник школы оставили закрытыми.

В понедельник будут судить первых 30 задержанных участников беспорядков, а в Париже должна состояться встреча с руководством власти на острове, на которой будут обсуждаться пути смягчения напряжения.

На еще одной заморской территории Мартинике, рядом с Гваделупой, на понедельник тоже объявили всеобщую забастовку.

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