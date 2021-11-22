Глава МЗС Естонії: нові санкції проти Білорусі можуть набути чинності в кінці місяця

За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, новий пакет санкцій Європейського Союзу щодо Білорусі може набути чинності наприкінці листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Зараз поставлена ​​мета запровадити санкції до кінця місяця", - сказала Лійметс. За її словами, нові санкції будуть узгоджені з іншими країнами-однодумцями, такими як США, які встановлять свої санкції на початку наступного місяця.

Лійметс нагадала, що 15 листопада міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо запровадження п'ятого пакета санкцій щодо Білорусі; погоджено також зміст пакета.

"Зараз триває робота над юридичним оформленням пакета - юридичні служби Євросоюзу його шліфують", - додала міністр закордонних справ.

Питання про те, чи будуть накладені санкції на білоруську авіакомпанію "Белавіа" або на іншу авіакомпанію, яка співпрацює з білоруським режимом, наприклад, здаючи в оренду літаки підприємству "Белавіа", Лійметс зазначила: "На даний момент узгоджено як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі низка компаній. Однак точно сказати, хто увійшов до цього списку, на жаль, неможливо доти, доки список не буде остаточно доопрацьований та опублікований".

"Безперечно, нас дуже непокоїло те, що дуже багато установ та компаній брали участь у доставці нелегальних мігрантів до Білорусі, а звідти до зовнішніх кордонів Євросоюзу. На наш погляд, на ці установи, підрозділи та підприємства обов'язково мають бути накладені санкції, щоб припинити їхню діяльність", - зазначила міністр.

За словами Лійметс, для Естонії дуже важливо швидко просунутися вперед із запровадженням санкцій. Вона пообіцяла, що обов'язково порушить це питання на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у вівторок.