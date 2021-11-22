Глава МИД Эстонии: новые санкции против Беларуси могут вступить в силу в конце месяца

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, новый пакет санкций Европейского Союза в отношении Беларуси может вступить в силу в конце ноября.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Сейчас поставлена ​​цель ввести санкции до конца месяца", - сказала Лийметс. По ее словам, новые санкции будут согласованы с другими странами-единомышленниками, такими как США, которые установят свои санкции в начале следующего месяца.

Лийметс напомнила, что 15 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности о введении пятого пакета санкций в отношении Беларуси; согласовано также содержание пакета.

"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета - юридические службы Евросоюза его шлифуют", - добавила министр иностранных дел.

Вопрос о том, будут ли санкции наложены на белорусскую авиакомпанию "Белавиа" или на другую авиакомпанию, которая сотрудничает с белорусским режимом, например, сдавая в аренду самолеты предприятию "Белавиа", Лийметс отметила: "На данный момент согласованы как физические, так и юридические лица, в том числе ряд компаний. Однако точно сказать, кто вошел в этот список, к сожалению, невозможно до тех пор, пока список не будет окончательно доработан и опубликован".

"Несомненно, нас очень беспокоило то, что очень много учреждений и компаний принимали участие в доставке нелегальных мигрантов в Беларусь, а оттуда к внешним границам Евросоюза. На наш взгляд, на эти учреждения, подразделения и предприятия обязательно должны быть наложены санкции, чтобы прекратить их деятельность", – отметила министр.

По словам Лийметс, для Эстонии очень важно быстро продвинуться вперед с введением санкций. Она пообещала, что обязательно поднимет этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом во вторник.